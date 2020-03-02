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عدن - ياسمين التهامي - المشاط يطالب الشيخ امين العكيمي بالحفاظ على حياته وتحكيم العقل ووقف القتال ... قبائل الجوف الشرسة تباغت الجميع وتلقي القبض على ابرز قائد ميداني حوثي

ذكرت مصادر قبلية ان قوات قبلية مقاتلة تمكنت من القبض على القيادي البارز يحيي المداني الذي تربطه بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي .

فيما اكد الشيخ عبد الله يحيي الجوفي ان رئيس المجلس السياسي في جماعة الحوثي مهدي المشاط طالب من الشيخ امين العكيمي محافظ محافظة الجوف تحكيم العقل ووقف القتال وكانت مصادر قبلية بالجوف قد كشفت عن اندلاع مواجهات عنيفة بين قبائل الجوف بقيادة المحافظ اللواء " أمين العكيمي " وميلشيا الحوثي شرق مدينة الحزم. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements وأكدت المصادر أن محافظ الجوف يقود مقاومة عنيفة لاستعادة السيطرة على عاصمة المحافظة مشيرة الى أن الاخير طلب تعزيزات عسكرية عاجلة وان الساعات القادمة قد تشهد تحولا في موازين القوى واستعادة "الحزم".

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