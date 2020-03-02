شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الاصلاح والطريق الى مكه والمدينة ... تفاصيل هامة كيف شارك التحالف باسقاط الجوف وسيناريو تجريد الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نهاية الاصلاح والطريق الى مكه والمدينة ... تفاصيل هامة كيف شارك التحالف باسقاط الجوف وسيناريو تجريد الشرعية

كشف الصحفي انيس منصور الصبيحي في سلسة تغريدات وتحليل على بعض القنوات عن مشاركة التحالف السعودي الاماراتي باسقاط محافظة الجوف من خلال الخذلان والتفاهمات مع الحوثي

وقال المستشار الاعلامي للسفارة اليمنية بالرياض انيس الصبيحي

لا داعي لكثرة التحليل والصياح

قلنا لكم لو ان احداث الجوف في المهرة ما سقطت ولن يسمح التحالف بسقوطها وسينزل بكل قوته

جديد اب برس

عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

​

Advertisements

اسقاط الجوف وبعدها مارب خطه سعودية نفس سقوط عمران وصنعاء نكاية بالإصلاح وهكذا يسقطون الوطن نكاية بالإصلاح حتى تسقط مكه والمدينة والطائف

وأضاف منصور تعتقد السعودية أن سقوط الجوف ومأرب سوف يخلصها من كابوس الإصلاح،هي لا تعلم أن مأرب والجوف كانتاخط الدفاع الأول عنها ولولاهما لتمكن الحوثي من إبتلاع المدن السعوديةواحدة تلو الأخرى،كل نصر حققناه كان متراس للجارة،وكل هزيمة ذقناها هي هزيمتين للسعودية والأيام بيننا

ووضح انيس منصور في تغريدات على صفحته في تويتر بعض ابعاد واهداف وتداعيات سقوط الجوف في تغريدات كالتالي

بالأمس كان اليمنيون يقاتلون دفاعا عن السعوديةحين اعتقدوا أنها حليفتهم أما وقد أصبحت عارية بكامل خيانتها فانتظراو غدا مختلفا،أغلب الظن سيتوحد اليمنيون ويثأرون من خذلان الجارة، بعد أن كانوا يقاتلون دفاعا عنها،سيحملون بندقيتهم ويطردونها من البلاد. والأيام بيننا

بالأمس توطأت السعوديةمع الحوثي لاسقاط صنعاء ولهدف أخرتعلمونه وحين لم يتمكن من تحقيق الهدف وضرب الطرف الذي تريده السعودية ثم تجاوزالخطوط المرسومة له قفت ضده،اليوم ترى السعودية أن الفرصة الثانيةباتت مناسبة لتحقق الهدف المؤجل،ضرب الإصلاح بالحوثي هذا ملخص الحكاية



الأمور واضحة جدا،هذه الانتكاسات هي نتائج مباشرة للتفاهمات السعودية الحوثية، والقصف الحوثي الأخير ع المملكة هو لذر الرماد ع العيون،باختصار السعودية ترغب بتسليم الشمال للحوثي والجنوب للانتقالي وبدايةالسيناريو تجريدالشرعية من مأرب والجوف.نهاية مخزية لتحالف العار



اي نصر يحققه الحوثي باسقاط مناطق فهذا لايعني أنه انتصر على الإصلاح كما تتوهمون وإنما يعني انه انتصر على الجمهورية وعلى الشرعية وعلى رئيسها وحكومتها وجيشها وعلى التحالف الطويل العريض الذي تقوده السعودية والإمارات وعلى مجلس الأمن وقرارته الدولية النافذه. #خجلوا



اذا كان تفكير البعض ممارسة الشماتة بسقوط جبهه انه هزيمة للإصلاح فهذا تفكير السكارى والمعتوهين

‏إن الإصلاح فكرة والفكرة لاتموت ولاتهزمها البندقية ولاتقتلها الرصاصة .!!

‏عودوا لرشدكم يرحمكم الله .!!

#التحالف_يخذل_الجوف