شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" شوارع خاليه والرعب يجتاج المواطنين ... مشهد مرعب في السعودية وسماء عرعر تتحول إلى اللون الدموي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا إله إلا الله

ما زال #الغبار الكثيف يُسيطر على #عرعر حتى الآن

اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ تابعونا بآخر المستجدات @ArabiaWeatherSA#تعليق_الدراسه

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