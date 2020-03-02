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عدن - ياسمين التهامي - هؤلاء الاطراف في الشرعية هم من خطط ونفذ وسعى لنجاح المؤامرة والخيانة العظمى ... الجوف سقطت دون معارك اليوم وتفاصيل مؤامرة دبرت "تفاصيل خطيرة"

نقلت ناشطة يمنية بارزة معلومات عن مصادر محلية في محافظة الجوف تفيد بأن مدينة الحزم سقطت في أيدي الحوثيين دون مقاومة، ما يشير على ما يبدو إلى خيانة من قبل أطراف في الشرعية لتمكين الميليشيات المتحالفة مع إيران من السيطرة على مركز المحافظة المحاذية للحدود السعودية.

وكتبت إشراق المقطري الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان: ”تواصلت مع زملاء وزميلات في الجوف للاطمئنان عليهم والاوضاع هناك،واكدوا جميعهم انه فجاة وبدون اي مقاومة سيطر الحوثيين على مدينة الحزم ورفعواعلامهم على المجمع ومباني السلطة المحلية والامن والقضاءهناك. المقلق هو مصير الاف النازحين/ات الفارين من تهديدات الحوثي في صنعاءوحجه وعمران..الخ“

جديد اب برس

عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق"

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وأضافت في تغريدة أخرى: ”خلال زيارتي للحزم عاصمة #الجوف 2017/2019 كانت اهم مشاهداتي انها مدينة النازحين بعدمارب. مخيمات للفقراء من ابناء محافظة صنعاء ولابناء مناطق حجه ووصاب وريمه والمحويت وجميعهم نزحو اضطرارا من القمع والتنكيل والمضايقات. اليوم سيعودالخوف لهولاء الفقراء العزل،وستكون موجة نزوح جديدة”.

واتهم الإعلامي السعودي سامي العثمان نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر باختراق الشرعية لصالح قطر وتركيا بعد أنباء عن سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف.

وكتب سامي العثمان : ”#الايعلم العجوز المغيب منصور هادي بأن الشرعية مخترقة من رأس الأفعى محسن الأحمر والخونة أتباعه الذين باعوا الأرض والعرض لقطر وتركيا وايران وعمان، فضلا عن كونهم وراء الحوثي وتقدمه في محافظة الجوف! والله الزمن والتاريخ لن يرحمك! اترك الشرعية بعد أن تركتك!“.

من جهته قال السياسي اليمني جلال الشرعبي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مساء اليوم اورد فيها : سحب الحوثيون قبل أيام وفد ممثليهم في المفاوضات مع السعودية التي كانت إنطلقت قبل اشهر في سلطنة عمان .

واوضح، دخول الحوثيين الي الجوف يضع إحتمالات عديدة لسيناريوهات الحرب المقبلة.. السيناريوا الأول: فتح جبهة مواجهة مع المملكة في الجهة الشرقية .

واضاف، السيناريوا الثاني: التوجه الي المهرة لفتح جبهة مع القوات السعودية هناك بتنسيق متكامل مع الإخوان ودول إقليمية .. وكلها تؤدي الي توسيع رقعة المواجهة مع المملكة شرقاً حيث الثروة .

واشار، يسعى الإخوان في الإصلاح الي الاتفاق على إطار تفاهمات إضافية للإتفاق على بوصلة للحرب ترتكز على تحرك الحوثيين لفتح جبهة في الضالع.. مشيرا، بينما يطرح الحوثيين أن يسير بالتوازي مع هذا الإتفاق تفاهمات وأضحة حول تقاسم الثروة في شبوة ومأرب ولا يتحمسون لهذا الخيار.

ولفت، ان سيطرة الحوثيين على الجوف ستنعكس على الوضع في مأرب التي تبدو في وضع حرج جداً وستكون نقاط قوتها قليلة لتجنب الحرب.

وختم، ومن المتوقع حدوث تغييرات لقادة عسكريين وتحجيم تأثير النائب علي محسن وإعادة تفعيل اجهزة الاستخبارات التي أفقدها هادي فاعليتها .. والأمر كله مناط بمبادرة لإصلاح الشرعية.. وبالعموم يحتاج اليمنيين الي قائد وبدون قائد يصعب تحقيق أي نصر او إيجاد بوصلة لأي حرب.

الجدير ذكره بأن الصحفي والمحلل السياسي اليمني جلال الشرعبي اكد في مطلع شهر يناير الماضي إن الجوف أصبحت تحت سيطرة الحوثيين كأمر واقع، بعد تفاهمات تمت بين القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، ونجل محافظ الجوف العميد حميد أمين العكيمي قائد اللواء 155 مشاه قبل ان يلقى حتفه.

وقال الشرعبي وهو من أكثر الصحفيين موثوقية وصدقًا فيما ينقله من معلومات تؤكدها الأحداث اللاحقة إن "لقاء بين نجل محافظ الجوف العميد حميد أمين العكيمي قائد اللواء 155 مشاه والقيادي الحوثي ابو علي الحاكم أوقف المعارك في الجوف".