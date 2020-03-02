ورد الان : العكيمي يغادر مسقط رأسه ويصل هذه المدينة ( تفاصيل )

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يزيد بن سلمان - شبوة - وصل محافظ الجوف أمين العكيمي الى مدينة مأرب عقب سيطرة مليشيا الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.
وقال الصحفي جلال الشرعبي في تغريدة على "تويتر" أن العكيمي وصل الى مأرب برفقة خمس سيارات بعد وساطة قبلية مع زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي .
وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرت على منزل أمين العكيمي في منطقة الجر القريبة من الحزم عقب سيطرتها على الأخيرة بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني.
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