شكرا لبحثكم عن خبر ورد الان : العكيمي يغادر مسقط رأسه ويصل هذه المدينة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل محافظ الجوف أمين العكيمي الى مدينة مأرب عقب سيطرة مليشيا الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

Advertisements

وقال الصحفي جلال الشرعبي في تغريدة على "تويتر" أن العكيمي وصل الى مأرب برفقة خمس سيارات بعد وساطة قبلية مع زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي .

وكانت مليشيا الحوثي قد سيطرت على منزل أمين العكيمي في منطقة الجر القريبة من الحزم عقب سيطرتها على الأخيرة بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني.