شكرا لبحثكم عن خبر العرادة يعلن النفير العام لنصرة الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اعلن الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب ان الشيخ امين العكيمي وقبائل الجوف البطلة ستحقق نصر كاسح على الحوثيين .
وقال العرادة ان كل قبائل مارب عن بكرة ابيها ستتوجه الى الجوف للقبض على ابو الحاكم ودفن الحوثيين احياء ما لم يسلمون السلاح دون قيد او شرط .
وكانت مصادر عسكرية قد اكدت ان طيران التحالف هجوم مباغت على قوات الحوثي التي تسعى للسيطرة على محافظة الجوف المحادية للسعودية .وكبدته خسائر كبيرة في الارواح والمعدات .
كانت هذه تفاصيل خبر العرادة يعلن النفير العام لنصرة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.