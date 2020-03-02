شكرا لبحثكم عن خبر العرادة يعلن النفير العام لنصرة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلن الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب ان الشيخ امين العكيمي وقبائل الجوف البطلة ستحقق نصر كاسح على الحوثيين .

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وقال العرادة ان كل قبائل مارب عن بكرة ابيها ستتوجه الى الجوف للقبض على ابو الحاكم ودفن الحوثيين احياء ما لم يسلمون السلاح دون قيد او شرط .

وكانت مصادر عسكرية قد اكدت ان طيران التحالف هجوم مباغت على قوات الحوثي التي تسعى للسيطرة على محافظة الجوف المحادية للسعودية .وكبدته خسائر كبيرة في الارواح والمعدات .