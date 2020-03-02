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اليمنية تقرر العودة إلى القرن الافريقي من بوابة جيبوتي

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الخطوط الجوية اليمنية، امس الأحد، عن استئناف رحلاتها إلى جيبوتي.

 

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وقال مسؤولون ان رحلات اليمنية ستستأنف من 29 مارس الحالي الى جيبوتي.

 

وكانت هذه الرحلات قد توقفت منذ اندلاع الحرب الاخيرة في اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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