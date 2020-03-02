اليمنية تقرر العودة إلى القرن الافريقي من بوابة جيبوتي

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الخطوط الجوية اليمنية، امس الأحد، عن استئناف رحلاتها إلى جيبوتي.
وقال مسؤولون ان رحلات اليمنية ستستأنف من 29 مارس الحالي الى جيبوتي.
وكانت هذه الرحلات قد توقفت منذ اندلاع الحرب الاخيرة في اليمن.
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