شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تقرر العودة إلى القرن الافريقي من بوابة جيبوتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الخطوط الجوية اليمنية، امس الأحد، عن استئناف رحلاتها إلى جيبوتي.

Advertisements

وقال مسؤولون ان رحلات اليمنية ستستأنف من 29 مارس الحالي الى جيبوتي.

وكانت هذه الرحلات قد توقفت منذ اندلاع الحرب الاخيرة في اليمن.