شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان يؤكد: سيسقط الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيسقط الحوثيون في الجوف لأن أبناء الجوف كانوا كرماء عبر التاريخ حينما جعلوا من هذه الجغرافيا مكانا للعيش المشترك والتسامح .. ولن تقبل الجوف الا بدولة تحمل هذه القيم التي تشبع بها أبناؤها . من صفحته في فيس بوك

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