عاجل وحصري تعرف على مصير الطاقم الاعلامي الحوثي الذي بث انتصارات الميلشيات من داخل الحزم

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية لـ يمن فويس أن الجيش الوطني معزز بالمقاومة الشعبية يواصل تقدمه في مختلف جبهات الجوف , منوهة ان قتلى وجرحى ميلشيات الحوثي بالمئات . وقالت المصادر أن الطاقم الاعلامي التابع للحوثيين والذي بث انتصارات الحوثي من داخل الحزم وقع بأكمله أسيرا بيد قوات الجيش الوطني .

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