شكرا لبحثكم عن خبر عاجل القوات الحكومية تزف اولى بشائر النصر من قلب الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على كامل مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر قبلية إن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تمكنت في الأثناء من استعادة عاصمة المحافظة الحزم بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تقوم في الأثناء بعملية ملاحقة لعناصر ميلشيا الحوثي بضواحي المدينة من اتجاه الغيل. Advertisements وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت خلال المواجهات التي ماتزال مستمرة من أسر قيادات حوثية كبيرة من الصف الأول وعشرات آخرين بين قتلى وجرحى. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تنفذ عملية عسكرية متعددة المحاور والاتجاهات منها إلى مديرية الغيل وسوق الاثنين ومناطق السلمات وبراقش ومحيطها. وبينت المصادر أن انهيار كبير ومتسارع يجري في صفوف ميلشيا الحوثي المتمردة وتكوم جثث قتلاها بالمئات في المدينة وضواحيها.

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