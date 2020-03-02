شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرار جمهوري عاجل عقب سقوط مديرية الحزم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصادر موثوقة لـ" اليمني اليوم "عن اصدار الرئيس "هادي" قرارا بتعيين "ذياب القبلي نمران"قائد المنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 143 مشاة . Advertisements وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. ويعد العميد " ذياب القبلي نمران " من ابرز القيادات العسكرية التي كانت محل ثقة الرئيس الراحل " صالح " كما انه قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي اليمني وشيخ قبلي يحظى بتقدير واسع .

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