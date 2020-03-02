شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا لهذا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.

وفيما يلي أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي: الثمد - سعر الكيلو 2000 ريال الشروي - سعرالحوت 650 ريال الزينوب - سعرالحوت 4500 ريال Advertisements العيد (الساردين) - سعر الكيلو 500 ريال السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1600 ريال المدية - سعرالكيلو 1400 ريال سعراسماك البياض الطمكري - سعر الحوت 4500 ريال القصعر - سعر الحوت 3000 ريال

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