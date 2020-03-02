شكرا لمتابعة خبر عن مسلحين مجهولين يغتالون قياديا أمنياً بالحزام الامني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي الحوثي يشيد بمشاركة مشايخ الجوف في اسقاطها قناة المسيرة تؤكد قصف طائرات التحالف لمنزل العكيمي في الجوف محافظ الجوف أمين العكيمي يفاجئ الجميع بموقف صارم من وسط الجوف .. وهذا أول تعليق له على سقوط مدينة ”الحزم“ الدفع بتعزيزات عسكرية من مأرب الى الجوف ومجاميع قبلية من أبناء المحافظة يتوافدون للقتال بجانب العكيمي الذي رفض الانسحاب

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