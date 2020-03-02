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عدن - ياسمين التهامي - ( تطورات كبيرة ) وزير الدفاع التركي يعلن هذا الخبر الذي أرعب روسيا ... الجيش التركي يدق ساعة الصفر ويدمر مطار النيرب في حلب

مع انتهاء المهلة التي منحها أردوغان للنظام السوري للإنسحاب من إدلب إلى حدود اتفاقية سوتشي. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements بدأ الجيش التركي بحملة عسكرية ضخمة شاركت فيها الطائرات الحربية المقاتلة لتستهدف العشرات من مواقع قوات النظام في إدلب وحلب وحماة. وبحسب ما أكده الناشط الإعلامي “عبد الله الإدلبي” لـ “موقع تركيا عاجل“, فقد دخلت أجواء مدينة إدلب 5 طائرات حربية تركية من طراز إف 16 وأغارات على مطار النيرب العسكري في حلب ودمرته بشكل كامل. مضيفاً أن الحربي التركي استهدف أيضاً رتلاً عسكرياً كبيراً لقوات النان على الطريق الدولي M5 مما أدى لتدميره بالكامل. وأكد الإدلبي أن الجيش التركي أمطر مواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحلب وحماة بمئات القذائف والصواريخ ومنها صواريخ قصيرة المدى أرض أرض. وأضاف الإدلبي أن حشوداً كبيرة للجيش الوطني السوري تستعد للبدء بهجوم واسع النطاق على مواقع قوات النظام في ريف حلب الغربي. يأتي هذا بالتوازي مع وصول وزير الدفاع التركي وقادة الجيش التركي إلى ولاية هاتاي على الحدود السورية لقيادة العملية العسكرية ضد قوات النظام.

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