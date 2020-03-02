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عدن - ياسمين التهامي - "صور" مع انتشا وباء الكورونا ... الفنانه منه عرفه تنقل الى المستشفى بحاله حرجة جدا وهذا هو وضعها الصحي الان

تعرضت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، لوعكة صحية شديدة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث بينت صور لها عبر حسابها على ”الستوري“ بموقع ”إنستغرام“ ظهورها على سرير الشفاء تارة وكرسي متحرك تارة أخرى.

وقالت والدة منة عرفة إن ابنتها اشتكت صباح اليوم من مغص كلوي حاد، بعدما شعرت بإعياء شديد في كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد وبسببه غادرت التصوير وانتقلت إلى المنزل“.

جديد اب برس

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وأضافت أنها قامت بإعطائها بعض المسكنات على اعتبار أنه ألم طبيعي إلا أن استمراره جعلها تنتقل بها إلى المستشفى الجوي التخصصي في منطقة التجمع الخامس.

وتابعت والدة منة عرفة، أنها لم تستطع مقاومة الألم وأجرى لها الأطباء بعض الفحوص الطبية لتتبين معاناتها من التهابات في الزائدة الدودية، وتم وضعها تحت الملاحظة لعدة ساعات، مؤكدين أن في حال عدم تحسنها ستخضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

وأوضحت والدة منة عرفة، أن الحالة الصحية لم تتحسن، ولعدم حدوث مضاعفات قرر الأطباء إدخالها غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، مؤكدة أنها لا تستطيع التواصل مع أحد من المتواجدين معها حاليا، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.



وأضافت أن الأطباء اشتبهوا في وجود بعض المشاكل في الكلى وتم إجراء أشعة بالصبغة، وأوضح الأطباء أنها ستتم متابعتها بعد العملية الجراحية.

يُذكر أن منة عرفة أثارت حولها الجدل منذ بداية العام الجاري عندما انتشرت صور لها برفقة اليوتيوبر المصري علي غزلان، وصنف البعض العلاقة بينهما بأنهما مرتبطان، لكنهما لم يعلنا رسميا حتى الآن.