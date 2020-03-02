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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السحر ينقلب على الساحر والمتحوثين والمشرفين في الجوف يثيرون جنون ابو علي الحاكم ويرفضون اوامره ويعلنون انضمامهم للشيخ امين العكيمي

2020/03/02 الساعة 05:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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