القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالتحيتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 متابعات_الخليج 365

تكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في المعدات والأرواح خلال محاولات لتسلل مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا بمدينة الحديدة. وأكدت مصادر بالقوات المشتركة إن مليشيا الحوثي حاولت التسلل لعدة مرات خلال الساعات الماضية بالتحيتا، وأن القوات المشتركة واصلت في التصدي لتلك المحاولات.

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