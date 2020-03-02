- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مليشيا الحوثي تصطدم برد عنيف شمال قطاع بتار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
شنت مليشيا الحوثي مساء الأحد، هجوماً واسعاً بالأسلحة الثقيلة على مواقع وحدات للقوات الجنوبية، شمال قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء، وكسرت القوات الجنوبية الهجوم الغادر للميلشيا.
وواجهت مليشيا الحوثي رداً عنيفاً من القوات الجنوبية، التي عززت تواجدها بتلك المواقع بوحدات قتالية مزودة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مليشيا الحوثي تصطدم برد عنيف شمال قطاع بتار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.