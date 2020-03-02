عاجل.. مليشيا الحوثي تصطدم برد عنيف شمال قطاع بتار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

شنت مليشيا الحوثي مساء الأحد، هجوماً واسعاً بالأسلحة الثقيلة على مواقع وحدات للقوات الجنوبية، شمال قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء، وكسرت القوات الجنوبية الهجوم الغادر للميلشيا.

وواجهت مليشيا الحوثي رداً عنيفاً من القوات الجنوبية، التي عززت تواجدها بتلك المواقع بوحدات قتالية مزودة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة