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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. سقوط مشروع إقليم سبأ السعودي ووصول الجيش واللجان إلى الخط الدولي مع نجران لتأمين مصادر الطاقة بالجوف (فيديو)

أكدت مصادر عسكرية سيطرة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على محافظة الجوف بالكامل وذلك بعد عملية عسكرية شنتها على قوات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، وتمكنت من تأمين الخط الدولي مع نجران السعودية إضافة لتأمين مصادر الطاقة والمعادن في الجوف.

جديد اب برس

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وفي خط مستقيم ومباشر تتجه قوات الجيش واللجان الشعبية في إطار ردها على العدوان السعودي، حيث تتوالى الانتصارات والانجازات العسكرية في الميدان الذي بدأ منذ أشهر يميل لصالح اليمنيين.

قوات الجيش واللجان الشعبية استعادت السيطرة على كامل محافظة الجوف بعد سيطرتها على مدينة الحزم مركز المحافظة، وذلك إثر عملية عسكرية شنتها على قوات تحالف العدوان ومرتزقته وسيطرت فيها على وادي الشجن وقرية الخربة شرقي الجوف.

مصدر عسكري أكد أن السيطرة على مديرية الغيل ساهم بتحقيق التحول الاستراتيجي بالسيطرة على الجوف، مشيراً إلى أن السيطرة على جبال العقبة أدى إلى انهيار قوات مرتزقة العدوان وتراجعها من سلسلة جبال حام.

هذا الانجاز الاستراتيجي يمتلك أهمية على كافة المستويات سواء العسكرية أو السياسية والاقتصادية.

وقال الخبير العسكري، العميد عزيز راشد، إن “هناك انجازات عسكرية يمنية وهذا الرصيد يعتبروا مكسبا سياسيا ومكسبا أيضاً اقتصاديا ومكسبا أيضاً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي”.

واضافة إلى تامين الخط الدولي والحدود مع محافظة نجران السعودية فان استعادة الجوف تعني تطويق مأرب من الجهتين الشمالية والشرقية، كما تعتبر محافظة الجوف ثاني أكبر محافظة في اليمن وتحتوي على مخزون ضخم من المعادن والنفط، واستعادتها تحبط مشروع اقليم سبأ السعودي الأمريكي الذي يرمي للسيطرة على مقدرات المحافظة.

وأضاف الخبير العسكري، العميد عزيز راشد، “دائما ما يتغنى تحالف العدوان والولايات المتحدة الأمريكية على اقليم سبأ، واقليم سبأ هذا فيه مخزون استراتيجي وكبير من الثروات المعدنية وأهمها البترول والغاز وبالتالي هذا انهاء لمشروع ما يسمى اقليم سبا”.

هذه التطورات التي بدأت تكسب التقدم اليمني أبعاداً سياسية واقتصادية إضافة إلى البعد العسكري، تسرع في إنهاء مشروع العدوان السعودي الذي هدف من البداية إلى تدمير اليمن والاستيلاء على مقدراته.

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