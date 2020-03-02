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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. ديانا كرزون ترقص على أغنية محمد رمضان في حفل خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي فيديو من حفل عقد قران الفنانة ديانا كرزون الذي أقيم مساء يوم الجمعة علي الإعلامي الأردني معاذ العمرى. وظهرت ديانا في الفيديو بصحبة شقيقتها زين ترقص وتغني علي أنغام أغنية “رايحين نسهر” للفنان محمد رمضان. يذكر أن الفنانة ديانا كرزون أعلنت منذ أيام عن خطبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري خلال لقائها في أحد البرامج الإذاعية. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements

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