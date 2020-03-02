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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: شيماء و شيلاء سبت تتفاعلان مع أغنية “شياة أقهريهم” وترقصان بملابس البيت

ظهرت الفنانتان شيماء وشيلاء سبت بملابس كاجوال، وترقصان بعد انتهاء حفل زفاف شقيقتهما الفنانة البحرينية “شذى”، الذي كشفت عن أن عريسها يدعى “بدر”. وكان اللافت أن “ِشيماء” و”شيلاء” تتبادلان رفع الأرجل بطريقة مميزة، وكانتا ترتديان ملابس البيت، وكانا أيضا في غاية السعادة بتلك المناسبة.

وأوضح مقطع فيديو، أن “شيلاء” كانت تتفاعل مع الأغنية الشعبية “شياة أقهريهم”، وبدأت في أداء عدة حركات تشير إلى تفاعلها مع الأغنية. ووسط ما تبقى من الزهور والزينة التي كانت في حفل الزفاف، استمرت الفنانتان في الرقص، وكانتا منسجمتان تماما مع الأغنية.

جديد اب برس

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