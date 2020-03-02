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عدن - ياسمين التهامي - “العقيلي” يرد على المشككين: السعودية لديها خبرات متراكمة وتبذل جهودًا كبيرة لمنع وصول كورونا -فيديو

ردَّ خالد العقيلي، مقدم برنامج “تم” على قناة SBC، على المشككين في بيانات إعلان خلو السعودية من فيروس كورونا الجديد، وقال في حلقة أمس: “السعودية لديها -بفضل الله- خبرات متراكمة في إدارة الحشود صحيًّا، واتخذت خطوات احترازية متقدمة. ولو سُجِّلت حالة لكورونا الجديد -لا سمح الله- سيتم إعلانها بكل شفافية، كما أُعلن ذلك عند ظهور فيروس كورونا القديم قبل سنوات”.

وأضاف: “هناك جهود كبيرة تُبذل، وإجراءات اتُّخذت، ولجان تعمل بشكل يومي، ومركز لإدارة الأزمات الصحية، يعمل على مدار الساعة. وجميع هذه الجهود تأتي لمنع وصول الفيروس”. وقال: “منظمة الصحة العالمية جهة محايدة، تتابع وتعلن بشكل واضح الحالات في جميع دول العالم”.

جديد اب برس

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