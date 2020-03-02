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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قناة المسيرة توقف كل برامجها وتعلن عن أشياء خطيرة حدثت في الجوف

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أنهُ سيتم الكشف عن عملية عسكرية كبرى خلال الساعات القادمة. وأوضح العميد سريع في تغريدة لهُ على تويتر: إنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم إذاعة بيان مهم للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية كبرى". وكان سريع قد كشف في 29 يناير الماضي في بيان عسكري عن عملية "البنيان المرصوص" التي نفذتها القوات المسلحة، موضحا أن قواتنا المسلحة تمكنت من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت هجوما معاكسا أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيدِ قوات العدوّ خسائر فادحة في العتاد والأرواح". وبين أن القوات المسلحة استمرت في تقدمها إثر انهيارات قوات العدو وصولاً إلى غرب مدينة مأرب، وتحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع طولا وعرضا. قناة المسيره جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements

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