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عدن - ياسمين التهامي - مصادر عسكرية .. تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن الجهة التي غدرت بالجيش الوطني من الخلف وكانت سبباً في سقوط الجوف

كشفت مصادر عسكرية بالجيش الوطني عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط كامل محافظة الجوف بيد مقاتلي مليشيات الحوثي اليوم الأحد بعد معارك ضارية خاضها ابطال الجيش الوطني مع الحوثيين . وأفادت المصادر ان عدد من مشائخ القبائل بمحافظة الجوف غدروا بالتحالف العربي، وقوات الجيش الوطني، ونفذوا انقلابا مفاجئا اربك حسابات الجيش الوطني. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements وكشفت المصادر أن معلومات استخبارية اكدت تورط مشائخ بارزين في عقد اجتماعات وتوقيع اتفاقيات وتنسيق وثيق مع مليشيات الحوثي، خلال الأيام الأخيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قبائل لم تسمها المصادر بدأت بالتنسيق مع الحوثيين منذ فترة . وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد مجاميع قبلية من محافظة الجوف، توجهت للقتال مع الحوثي ووجهوا طعنة غادرة للجيش، وأن أغلب القتلى والجرحى سقطوا بسبب الطعنة الغادرة من القبائل التي انقلبت على التحالف العربي من داخل مناطق الجوف. ورجح المصدر أن يكون القصف الأخير الذي نفذته طائرات التحالف قبل أسبوعين، قد تسبب في تغير موقف قبائل الجوف وانقلابها للقتال في صفوف جماعة مليشيا الحوثي.

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