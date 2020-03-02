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عدن - ياسمين التهامي - خطأ قاتل .. توقف عن شرب الماء فوراً في هذه الحالات لأنه قد يؤدي للوفاة

على عكس ما يعتقد الكثير من الناس بأنه كلما زادت الكمية المتناولة من الماء كان أفيد لصحة الإنسان، فقد لفت علماء إلى خطورة الإفراط في شرب الماء على صحة الإنسان. وحذر المختص في الصحة والسلامة، مورغان سات، من أن شرب أكثر من ثلاثة ونصف إلى أربعة أكواب من الماء في الساعة، يمكن أن يتسبب في انخفاض الصوديوم في الدم إلى مستوى خطير، وفق ما ذكر موقع “ستاندرد ميديا”. جديد اب برس عاجل : مصادر عسكرية تابعة للشرعية تكشف أسباب عدة حول المستجدات الأخيرة في الجوف"لن تصدق" ​ Advertisements توقف شرب الماء في هذه الحالات

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة الشخص بمتلازمة نقص صوديوم الدم، التي تتمثل أعراضها في التعب والتقيؤ والصداع أو حتى الموت.

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