شرطة تعز: اليوم الإثنين بدء صرف مرتبات الأجهزة الأمنية لشهر ديسمبر 2019

أعلنت شرطة تعز، أمس الأحد، بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2019، لمنتسبي الأجهزة الأمنية، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت إدارة شرطة تعز في بيان لها على صفحتها في "الفيس بوك"، "أن عملية الصرف ستتم عبر لجان الصرف التابعة لإدارة شرطة المدينة".

وأشار البيان إلى "أن عملية الصرف، ستشمل منتسبي مكاتب الإدارة العامة بشرطة تعز، وأفراد إدارة المنشآت وحماية الشخصيات، وأفراد الأمن والنظام، مؤكداً أن العملية ستتم عبر لجان في مبنى إدارة المنشآت، وحماية الشخصيات "يدا بيد".

ووعدت إدارة شرطة تعز، بصرف مرتبات الضباط الذين تم ترقيتهم عبر لجان الصرف في مبنى بريد الحصب "يدا بيد"، اليوم الإثنين.

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وأوضحت إدارة الشرطة، أن الضباط المستهدفين بعملية الصرف، تشمل الرتب؛ "مساعد1- مساعد2- مساعد - رقيب1- رقيب 2".

ودعت شرطة تعز، جميع الأفراد بالإلتزم والحضور بالموعد المحدد، وضرورة إحضار الميري، البطائق العسكرية والشخصية.

وشددت على ضرورة عدم الحضور بالسلاح إلى لجان الصرف.