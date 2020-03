شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مرعب في السعودية .. سماء “عرعر“ تتحول إلى اللون “الدموي“ والسكان يلزمون منازلهم (فيديو) والان مع التفاصيل

تحولت السماء في مدينة عرعر شمالي السعودية، اليوم الأحد، إلى اللون الدموي، وسط مخاوف من السكان الذين لزموا بيوتهم وفق توجيهات السلطات بالمملكة. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون على موقع "تويتر" في السعودية، موجة عنيف من الغبار وهي تضرب عرعر والمناطق المحيطة بها تحول السماء إلى اللون الدموي. وتسببت موجة الغبار في حجز السكان بمحافظة عرعر، فيما أطلقت وزارة الصحة السعودية والدفاع المدني وإدارة المرور تحذيرات من الإصابات جراء الحوادث أو ضيق التنفس. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق أبرزها "تبوك"، فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج. طقس العرب - السعودية ✔ @ArabiaWeatherSA لا إله إلا الله ما زال #الغبار الكثيف يُسيطر على #عرعر حتى الآن اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ تابعونا بآخر المستجدات @ArabiaWeatherSA#تعليق_الدراسه Embedded video 33 2:36 PM - Mar 1, 2020 Twitter Ads info and privacy 19 people are talking about this بارق نجد @aaaaaxx9 الان #عرعر موجات غلار كثيفه اليوم الاحد 6 رجب 1441 الموافق 1 مارس 2020 Embedded video 10 2:34 PM - Mar 1, 2020 Twitter Ads info and privacy





