شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : قيادي حوثي بارز ..يكشف على الملأ الاطراف التي تعاونت مع جماعته في اسقاط الجوف ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 11:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أشاد القيادي الحوثي البارز ، محمد علي الحوثي، مساء اليوم الأحد، بمشاركة مشائخ محافظة الجوف في اسقاطها في إشارة إلى تواطئ بعض مشائخ المحافظة في إسقاط مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر"، إن "الانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية في تحرير الجوف، تأتي بفضل الله، وبفضل المجاهدين الأبطال الذين تحققت على أيديهم الانتصارات".

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وأضاف: "أبارك لقيادة محافظة الجوف ولأبناء المحافظة الأوفياء من المشايخ والمواطنين الإنجاز الذي شاركوا في تحقيقه".

وسيطرت جماعة الحوثيين اليوم الأحد على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهر مع القوات الحكومية.

