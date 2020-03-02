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عدن - ياسمين التهامي - ما علاقة القيادي المؤتمري بمحافظ الجوف....وما سر توقيت انكشاف العلاقة؟

نشر القيادي المؤتمري البارز " كامل الحوداني " تغريدة كشف فيها حقيقة ما حدث في عاصمة " الجوف . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "سقطت الجوف بكاملها واستشهد الابن الثاني لإمين العكيمي بينما مصير امين العكيمي مجهول قدم ابناء القبائل كل ما لديهم وقاتلوا قتال الابطال. شرعية ابتسام بتصرف مرتبات الوزراء والوكلاء والمستشارين ومشيشين بقهوة حي العقيق. بالطبل والربابه والعنتريات التي ماقتلت ذبابه". جديد اب برس Advertisements

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