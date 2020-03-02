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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : مراسل الجزيرة يكشف عن حقيقة مسؤلي الشرعية بعد فضيحتهم في الجوف

كشف مراسل قناة الجزيرة في اليمن سمير النمري عن استلام مسئولي الحكومة الشرعية لمرتباتهم يوم الجمعة . ونشر النمري المبالغ التي يتسلمها جميع الوزراء والنواب والوكلاء والمستشارين. جديد اب برس Advertisements وكتب النمري منشور علي فيس بوك قال فيه:حبيت أذكركم!! بالأمس استلم وزراء الحكومة الشرعية ونوابهم ووكلاءهم ومستشاريهم رواتبهم بالدولار: 7000 الف دولار لكل وزير 6000 الف دولار لكل نائب 5000 الف دولار لكل وكيل 3000 الف دولار لكل مستشار وأضاف النمري :هذا فقط الراتب الأساسي دون البدلات الأخرى كالسكن وبدل التعليم والمواصلات وقسط السيارة ووووو، وجميعهم يتسكعوا في الرياض والقاهرة واسطنبول وعمّان. وتساءل النمري في منشوره:كيف سيقاتل الجندي وهو يشاهد اللصوص ينهشوا مستحقاته؟ وكيف سيقدم روحه وهو يرى قياداته الفاسدة تنعم بالراحة والرفاهية في الفنادق؟ واختتم مراسل قناة الجزيرة:لن أحدثكم عن رواتب ومستحقات ومخصصات مستشاري الرئيس وبقية علية القوم الموجودين في الرياض، لأنها صادمة وتهبط من المعنويات!!

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