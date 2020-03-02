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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مصادر عسكرية تكشف عن سبب إنسحاب العمليات المشتركة ويلقون القبض على "الخلية الخائنة" وسيتم محاكمتهم

استغنى محافظ الجوف وقائد المحور التابع لحكومة هادي اللواء أمين العكيمي المحسوب على الإخوان، عن لواء القوات الخاصة الذي يقوده العميد محمد علي الحجوري والكتائب من لواء العمليات المشتركة.

واتهم العكيمي، في مذكرته رقم 217 والصادرة بتاريخ 27 فبراير 2020م، التي رفعها الى وزير الدفاع محمد المقدشي القوات الخاصة والكتائب بعدم تنفيذ الأوامر وتثبيط بقية القوات المشاركة عن اداء واجبهم، مؤكدا انه تم الاستغناء عن تواجدهم في مسرح عمليات المنطقة العسكرية السادسة.

جديد اب برس

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وطالب العكيمي، وزير الدفاع بنقل تلك القوات والزامها بتسليم ما لديها من عهد للمنطقة واستبدالهم بجيش نظامي، كما طالب باستكمال نقل قوة اللواء 310 مدرع واللواء 141 مشاة للمنطقة، مؤكدا ان الموقف في محافظة الجوف خطيرا للغاية حد وصفه.

يذكر ان القوات الخاصة وكتائب العمليات المشتركة ليست مصنفة ضمن مليشيات الاخوان، بل تعطي ولاءها الكامل لقائدها السابق احمد علي عبدالله صالح ولرئيس هيئة الاركان الجديد الفريق صغير بن عزيز.