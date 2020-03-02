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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل: فرار جماعي لقيادات الاخوان من مدينة مارب وحالة فوضى عارمة تشهدها المدينة بعد مغادرة المحافظ سلطان العرادة والفريق المقدشي وهذا المكان الذي يتواجد فيه الجنرال علي محسن الأحمر

قال شهود عيان ان مدينة مارب تعيش حال من الفوضى عمت ارجاء المدينة. وأفاد شهود العيان ان الكثير من المحال التجارية وتجار السلاح قاموا منذ ظهر اليوم بنقل بضائعهم الى أماكن مجهولة. جديد اب برس Advertisements



وأضافوا ان ناقلات ومركبات من الحجم الكبير شوهدت وهي بالقرب من المحال التجارية والمخازن الكبيرة ويقوم العمال بإخراج البضائع وتحميل الناقلات والشاحنات بتلك البضائع ومن ثمن تتجه شرقا باتجاه منفذ الوديعة. الى ذلك أفادت مصادر مطلعة ان عدد من رجال الاعمال ورؤوس الأموال قاموا بنقل ممتلكاتهم الى أماكن غير معلومة، مؤكدة انه تم تصفير فرع البنك المركزي والبنوك والمصارف الأخرى وأغلقت جميع شركات ومحالات الصرافة، منذ ظهر اليوم. وأكدت المصادر ان المغتربين لا يستطيعون ان يقومون باي عملية تحويل مالي الى اهاليهم في مارب، مشيرة الى ان الاغلاق ناجم عن مخاوف دحول الحوثيين الى مدينة مارب عقب سقوط محافظة الجوف بالكامل في أيديهم. وقالت المصادر المطلعة ان غالبية الفارين من مدينة مارب وعلى رأسهم قيادات حزبية وعسكرية وتجارية مع اسرهم اتجهوا الى مدينة عتق بمحافظة شبوة والبعض منهم اتجه الى مدينة سيئون، ومنهم من اتجه الى منفذ الوديعة.



ولم تستبعد المصادر ان من بين الفارين محافظة مارب الشيخ سلطان العرادة والفريق محمد المقدشي وزير دفاع الشرعية وغيرهم من رجال السياسة والمال والاعمال المنتميين الى جماعة الاخوان. وحول مصير الجنرال علي محسن الأحمر أفادت المصادر انه منذ سقوط نهم غادر الى الرياض ولم يعد الى مدينة مارب اطلاقا.

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