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عدن - ياسمين التهامي - الخوذاني:الجوف سقطت بالكامل بيد الحوثي ومصير مجهول للعكيمي واستشهاد نجله الثاني
أكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام كامل الخوذاني ان محافظة الجوف سقطت بالكامل بيد جماعة الحوثي .
جديد اب برس
وقال الخوذاني ان المحافظة سقطت بيد الجماعة الحوثية ومصير مجهول لمحافظها أمين العكيمي كما استشهد نجله الثاني بعد استشهاد الاول صادق منذ ايام في معارك مع الجماعة الانقلابية .
وكتب الخوذاني تغريدة :سقطت الجوف بكاملها واستشهد الابن الثاني لإمين العكيمي بينما مصير امين العكيمي مجهول قدم ابناء القبائل كل ما لديهم وقاتلوا قتال الابطال.
وأنتقد الخوذاني صمت الشرعية وتساهلها وعدم دعمها للجبهة وخذلانها لابناء المحافظة.
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