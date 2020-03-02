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عدن - ياسمين التهامي - عاجل… قناة الجزيرة” تقطع بث برامجها وتعلن عن نبأ كارثي للتحالف من اليمن (تفاصيل)

أكدت قناة الجزيرة، السبت، سقوط مديرية الغيل اهم خط دفاعي لقوات هادي في الجوف بيد قوات صنعاء، وذلك بعد ايام من اشتداد المعارك.

جديد اب برس

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ونقل مراسل الجزيرة في سلطنة عمان، سمير النمري عن مصدر محلي تأكيده سيطرة قوات صنعاء على كافة مناطق المديرية المحاذية لمدينة الحزم- المركز الاداري للجوف- حيث تدور المعارك الان وسط انباء عن تقدم لقوات صنعاء في اخر معاقل الاصلاح بالجوف الواقعة على الحدود اليمنية- السعودية.







على السياق ذاته كشفت مصادر قبلية، السبت، تنفيذ طيران التحالف لعشرات الغارات على مديرية الغيل..

وتضاف الجوف إلى سجل انتصارات حققتها قوات صنعاء على مدى الاسابيع الماضية مع اطلاق عملية ” البنيان المرصوص” والتي تكللت بسقوط نهم واجزاء من مأرب والجوف ..