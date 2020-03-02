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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :وفاة محمد العرب " مراسل قناة الإخبارية" متأثراً بجراحه في عملية الجوف

كشفت مصادر خاصة ان اللواء العكيمي انسحب مع مقاتليه إلى منطقة الجر، على بعد حوالي 7 كم من مدينة الحزم، بعد أن سقطت مواقعها في محيط المدينة. وكذلك الحال بالنسبة للإعلامي محمد العرب مراسل قناة الاخبارية. وعلق الإعلامي محمد العرب بقوله إنه: "دام العكيمي يقاتل مع رجاله الصادقين لا يمكن ان نقول ان الحزم دخلها الحوثي بل نقول الحزم تقاوم". وقال " ما زلت في الجوف مع رجال الرجال". واضاف في تغريده اخرى له على تويتر قبل حوالي ساعتين: اسمعوا ايها العرب للتاريخ ... إذا البعض جبناء ويهربون فأن محمد العرب الزوبعي الشمري مع #العكيمي ورجاله الصادقين لا يترك المتارس لو أمطرت الدنيا قذائف.... هي لله وقال في تغريده رابعة: ســأحمل روحــي عـلى راحـتي وألقــي بهـا فـي مهـاوي الـردى فإمــا حيــاة تســر الصــديق وإمــا ممــات يغيــظ العــدى جديد اب برس Advertisements

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