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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: مقتل العكيمي وإغتنام عتاد 4 ألوية خلال عملية تحرير حزم الجوف بالكامل والحوثي يبارك للجميع هذا النصر

بارك عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، لأبناء ومشائخ وشخصيات وقيادات محافظة الجوف على الإنجاز الذي شاركوا بتحقيقه لتحرير المحافظة من قوى العدوان ومرتزقتهم.

جديد اب برس

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وقال الحوثي في تغريدة على تويتر، “إن كل ما تحقق بفضل الله ونعمته وبالشكر العملي في مواجهة العدوان وغزوه”.

وأضاف عضو السياسي الأعلى “كما نبارك للقوات المسلحة والأمن واللجان ما تحقق على أيديهم من انتصارات في محافظة الجوف”.

وختم الحوثي تغريدته بالقول، “كما نبارك للشعب اليمني الصامد دحر الغزاة ومرتزقتهم من الجوف”.

وكان مصدر عسكري قد أفاد في وقت بأن أبطال الجيش واللجان الشعبية حرروا مديرية ومدينة الحزم مركز محافظة الجوف بالكامل ودحروا العدوان ومرتزقته منها.

وأكد المصدر مصرع المرتزق صالح الروسا، قائد ما تسمى “المقاومة الشعبية” في الجوف، وأنباء عن مصرع المرتزق حميد أمين العكيمي، فيما لا يزال مصير والده المرتزق مجهولاً.

وقال إن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية كبرى على مواقع ومعسكرات وثكنات العدو ومرتزقته الحامية للحزم، نتج عنها تحرير المدينة ومصرع وجرح وأسر أعداد كبيرة واغتنام عتاد نحو 4 من ألوية الخيانة بالكامل.

وأضاف أن العملية بدأت في وقت متأخر من ليل أمس، واستمرت حتى صباح اليوم الأحد، وشهدت فرار أكثر من 1500 مرتزق، بينهم ضباط سعوديون وقيادات مع أسرهم، باتجاه مدينة مأرب.