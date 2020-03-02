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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن هذا الخبر الهام من رئاسة الوزراء في صنعاء بشأن مرتبات جميع موظفي الدولة

حمل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الطرف التابع للعدوان السعودي الإماراتي، كافة التبعات القانونية والأخلاقية لاستمرار توقف مرتبات أغلبية الموظفين والعمال في الجهاز الإداري للدولة.

جديد اب برس

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وقال رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الأمين العام لاتحاد عمال اليمن علي با محيسون” ينبغي أن يلتزم الطرف الأخر الذي نقل وظائف البنك ويستحوذ على 93 % من إيرادات موازنة الدولة، تحييد مرتبات الموظفين عن الصراع القائم وصرفها للجميع دون تمييز”.

وجرى خلال اللقاء الوقوف على معاناة الموظفين والعمال في عموم وحدات الجهاز الإداري للدولة في المحافظات والمناطق الحرة وما تشهده من تفاقم نتيجة توقف مرتباتهم، وكذا المبادرة الرئاسية التي تم البدء بتنفيذها يناير المنصرم بصرف نصف مرتب لجميع الموظفين كل ستين يوما والقابلة وفقا لما أعلنه الرئيس مهدي المشاط لجعله شهريا في حال طرأ تحسن على الوضع الراهن للإيرادات .

وتناول اللقاء الذي حضره رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب يحيى الطبيب، مواضيع متصلة بالعمل النقابي في عدد من الجهات الحكومية والخاصة وجوانب ذات صلة بأوضاع الموظفين والعمال بالقطاعين العام الخاص والاستقطاعات التأمينية.