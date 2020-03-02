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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. مصدر يكشف سبب الإنفجارات العنيفة بالقرب من مركز سيتي ماكس (شاهد)
بلغت خروق قوى العدوان اليوم السبت، بمحافظة الحديدة أكثر من 150 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية.
جديد اب برس
وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان نفذت أكثر من 150 خرقا لاتفاق السويد في الحديدة، بينها 3 اعتداءات على رقابة سيتي ماكس.
وتابع المصدر أن من ضمن الخروق استحداث تحصين جنوب شارع ال50 وتحليق طائرة تجسسية في أجواء المنظر ومنطقة كيلو16.
وأضاف أن من ضمن الخروق في الحديدة أكثر من 20 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و126 خرق بالأعيرة النارية في مختلف الجبهات.
وكانت قد بلغت الخروقات يوم أمس الجمعة 202 خرقا لاتفاق السويد بالحديدة.
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