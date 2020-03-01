شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير صحة المهرة ينفي وجود إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

الخليج 365 - المهرة

نفى مكتب الصحة في محافظة المهرة تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.



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وأكد عوض مبارك سعد، في تصريح صحفي، عدم وجود أي حالة اشتباه بمرض كورونا في مستشفى الغيظة المركزي أو أي مديرية من مديريات المحافظة، داعيا المواطنين إلى عدم التخوف من الشائعات التي تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة اشتباه کورونا بالمحافظة والاعتماد على التقارير والبيانات التي تصدر من مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ووزارة الصحة والسكان.

وأكد مدير الصحة، أن السلطات المختصة قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتزويدها بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وتجهيز فرق استجابة، والعمل على تخصيص مكان للحجر الصحي للحالات المصابة والمشتبه بها.