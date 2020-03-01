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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني: مشروع الشحر سيكون مميزا وبمواصفات خليحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
الخليج 365 - خاص
رحب محافظ حضرموت اللواء "فرج سالمين البحسني"، بكشف الصحافة للفساد في المشروعات التي تنفذ في المحافظة؛ إذا كانت المصادر دقيقة وذات مصداقية.
وتحدث البحسني عن مشروع سفلتة شوارع مدينة الشحر، شرقي المكلا، وقال، إن المشروع يتكون من 20 كم، وليس 16 كم كما يعتقده البعض، وسيتم تنفيذ المشروع وفقا لمواصفات خليجية عالية.
وأكد المحافظ، أن بعض المشروعات في حضرموت ظهرت فيها عيوب بعد فترة زمنية من الانتهاء منها، بسبب ضعف امكانيات المقاولين الحاليين، وأن هذا المشروع سيكون مختلفا تماما.
وأوضح المحافظ "لليمن العربي": "نريد ان يكون مشروع الشحر مشروعا نموذجيا ومميزا، والبيئة هناك مساعدة لتنفيذ كثير من المشروعات الأخرى".
ولفت إلى أن المقاول سيخضع لشروط على أن يتم تنفيذ المشروع وفقا لمواصفات عالية، تعطي نموذجا رائعا للعمل المنظم وإن كانت تكلفته باهظة.
وقال البحسني في سياق حديثه: إن "المحافظ لا يعمل شيئا من تلقاء نفسه، وأن ومثل هذه المشروعات تخضع للدقة والمناقصات والمشاورات، والمحافظ لديه خبراء ومستشارين في هذه الجوانب الفنية".
واختتم محافظ حضرموت حديثه بالقول: ""نرجو تحري الدقة في مثل هذه الأمور لأن الإنسان العادي لن يكون أكثر إلماما من المختصين، ولا يتم إقرار أي مشروع إلا بهذا التسلسل العملي".
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