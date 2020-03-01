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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني: سنعمل على منع القات في حضرموت وقد بدأنا بهذه الخطوات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
الخليج 365 - خاص
أكد محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، أنهم يدرسون استراتيجية لمنع دخول القات الى المحافظة.
وقال محافظ حضرموت: "منعنا تعاطي القات على مستوى المؤسسات العسكرية والأمنية، لكن هناك ظروف تمنعنا من منعه حاليا".
وأضاف البحسني: "سنصل عمليا الى منع تداول القات في حضرموت، ونريد أن يتحقق ذلك بدءا من اليوم قبل غدا".
وأشار المحافظ إلى أن ضرائب القات في حضرموت تسخر لدعم المرضى الذين يتوجهون لتلقي العلاج في الخارج، ودعم القطاع الصحي في المحافظة وشراء الأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية.
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