أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 1 مارس/آذار ، 2020 وهي كالتالي:

رئيس جامعة عدن يتفقد سير عمل لجنة التظلمات لطلاب السنة التحضيرية https://www.elyamnelaraby.com/463365/ عدن .. مركز التطوير الأكاديمي يدرب 50 تربوي وتربوية https://www.elyamnelaraby.com/463366/ الإنتقالي يحذر من التمادي في اختبار صبر الشعب الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/463368/ شاهد .. قيادة التحالف العربي تتفقد جبهات القتال على الحدود بين يافع والبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/463369/ إغتيال قيادي في قوات الحزام الأمني بعدن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/463371/ مركز اللغة العربية في عدن يدشن أولى دورات الكفاءة https://www.elyamnelaraby.com/463372/ ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/463373/ اليمنية تعلن موعد إستئناف رحلاتها المباشرة من عدن إلى جيبوتي https://www.elyamnelaraby.com/463374/ إشراق السباعي تتفقد أوضاع القطاع الصحي في المخا https://www.elyamnelaraby.com/463376/ أبين .. حزام ومقاومة أحور يحذران قوات الإصلاح https://www.elyamnelaraby.com/463377/

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