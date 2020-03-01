شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. المشاريع الاستثمارية تكشف جهود الرجل الأول بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

خاص_الخليج 365

تشهد محافظة حضرموت سلسلة من الإنجازات فقد، وقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا، عقد تنفيذ توريد وتركيب خط المياه الناقل "الدكداك - الشحر" بقطر 250 ملم، بطول 11 كيلو متر ، وبكلفة 457,149 دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وبموجب العقد سيتم رفع قطر خط المياه من 160 ملم إلى 250 ملم، مما سيسهم في زيارة ضخ كمية المياه الى مدينة الشحر ومعالجة الانقطاعات في المياه.

وأكد المحافظ ضرورة التنفيذ الجيد للمشروع الذي سيخدم جميع مناطق مدينة الشحر، بحسب جدول الكميات والمواصفات المحدودة بحسب قرار لجنة المناقصات رقم (1) لعام 2020م الخاصة بهذا المشروع .

حضر توقيع العقد، مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، ووقعها عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت نائب المدير العام جلال سلمان العكبري، وعن شركة هاجكو للتجارة والمقاولات المنفذة للمشروع مديرها العام خالد أحمد باحداد.

كما أطلق محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بشكل رسمي مشروع تسليم القوارب والمحركات البحرية للصيادين في مدريتي المكلا والشحر.

ويجرى تمويل المشروع الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر "SMEPS" من قبل "UNDP".

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروع 215 صياداً منهم 100 صياد في مدينتي المكلا وروكب، و115 صياداً في مدينتي الشحر والحامي.

ويتضمن المشروع تنفيذ دورات تدريبية للصيادين المستهدفين في صيانة المحركات واستخدام GPS.

ووقف محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني على الخطة السنوية لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت للعام 2020.

وتضمنت الخطة المزيد من المشاريع الاستثمارية، واعتماد نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين الجادين وإنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.

وأطلع المحافظ البحسني، على تقرير سنوي لفرع الهيئة العامة، والذي اشتمل على أكثر من 40 مشروعاً استثمارياً بين متوسط وصغير.

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وأكد المحافظ البحسني على أهمية منح إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين الجادين، واستمرار بناء الثقة بين المستثمر والسلطة المحلية لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات.

كما شهدت محافظة حضرموت، اجتماعا برئاسة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، وذلك لمناقشة إعداد خطة ورؤية استراتيجية لمكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

وبحث الاجتماع، محاور الرؤية الاستراتيجية للشؤون الاجتماعية وآليات توحيد الجهود بين مكتبي الساحل والوادي والخروج برؤية موحدة تحسن الأداء لدى المنظمات والمؤسسات والعاملين وترفع من كفاءة العمل في كافة القطاعات.

وجرى في ختام اللقاء تسليم محافظ حضرموت دراسة عن واقع منظمات المجتمع المدني وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين فيها بوادي وصحراء حضرموت، وتقرير عن انجازات المكتب خلال العام 2019م.

ووضع محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، حجر أساس مشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا، بدءا من تقاطع مسجد بر الوالدين حتى جسر غرير.

ويشرف على المشروع – الذي يموله البنك الدولي - مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، (UNOPS).

وأشاد المحافظ بجهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في صيانة الشوارع ومساعدة السلطات المحلية بالمحافظة في إصلاح الاختلالات السابقة، داعيا المنظمة إلى توسيع دائرة مشاريعها.

وبتمويل من(WASH)، وضع محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، حجر الأساس لتدشين خمسة مشاريع تحسينية في مديرية مدينة المكلا.

وتتمثل المشروعات التي سيتم تنفيذها ، إعادة تأهيل وصيانة هنجر ومباني ورش الصيانة لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، وتحسين شبكة المياه غرب وشمال منطقة الطلائع بفوة القديمة.

كما تشمل المشروعات الجديدة، إعادة تأهيل مشروع الصرف الصحي بمنطقة الغويزي، وتوريد وتركيب مضخات الصرف الصحي لمحطات المعالجة في منطقتي الشرج والغليلة.

وافتتح محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الأربعاء، مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمديرية الشحر.

وطاف محافظ حضرموت أقسام المبنى الذي بلغت تكلفة تنفيذه 71 مليون ريال، مطلعاً على التجهيزات التي تمت إضافتها في المبنى الجديد.

وجرى افتتاح المبنى وسط حضور عدد من المسؤولين بالمحافظة.