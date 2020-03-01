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عدن - ياسمين التهامي - شاهد آخر كلمات الرئيس الأمريكي قبل الإصابة؟ كورونا يضرب "ترامب" في وجهه بعد ساعات من "تغريدة مثيرة".. "شاهد"





عدن - ياسمين التهامي - شاهد آخر كلمات الرئيس الأمريكي قبل الإصابة؟ كورونا يضرب "ترامب" في وجهه بعد ساعات من "تغريدة مثيرة".. "شاهد" مثل ظهور كورونا في الولايات المتحدة الامريكية ضربة في الوجه للرئيس ترامب بعد ظهوره يتبجح مفتخرا بأنه سيحمي بلاده من الفيروس، قبل اكتشاف الإصابة اليوم السبت. ففي موقف مثير للدهشة ، ظهرت حالتين مصابتين بفيروس كورونا وسط مخاوف من الإنتشار بعد ساعات قليلة من تغريدة للرئيس الأمريكي "ترامب " يتباهى فيها بقدرته على حماية الولايات المتحدة من الفيروس القاتل . وأكد الباحثون الأمريكيون أن حالة منهما ظهرت دون سفر للخارج أو مخالطة لمصابين ، ما يعني وجود فرصة كبيرة لإنتشار الفيروس في كاليفورنيا . وقال المسؤولون أنهم لم يعرفوا سبب الظهور المفاجئ لكورونا ـ إلا أنه بدأوا في إتخاذ الإجراءات الوقائية ضد المرض . وكان "ترامب " قد كتب عبر "تويتر " قائلاً إن فيروسًا بدأ في الصين، وينتشر في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم؛ لا ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة بسبب الإجراءات المبكرة التي اتخذتها أنا وإدارتي، ضد رغبة الكثيرين، ونقطة حديث الديمقراطيين الوحيدة، وأنتم ترون ذلك، هي أنه خطأ دونالد ترامب .







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