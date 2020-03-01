قوات الجيش واللجان الشعبية تحرر محافظة الجوف بالكامل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف



أفادت مصادر مطلعة، الأحد، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تحرير منطقة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وأكدت المصادر تمكن قوات الجيش من تحرير منطقة الحزم بالكامل بعد عملية عسكرية منظمة أربكت قوى التحالف وأسقطت منهم العشرات بين قتيل وجريح.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية قد تمكنت خلال الأسبوع الفائت من السيطرة على منطقة الغيل والتوسع في مناطق محاذيه لمنطقة الحزم.

وعقب سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على المحافظة بالكامل قامت مقاتلات التحالف بشن غارات جوية على المكاتب الحكومية والأمنية في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد سقوطها.

مصدر أمني بالجوف أفاد أن طيران التحالف شن غارتين على المجمع الحكومية وغارة على مقر الأمن السياسي بمديرية الحزم.

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