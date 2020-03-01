شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الجوف أمين العكيمي يفاجئ الجميع بموقف صارم من وسط الجوف .. وهذا أول تعليق له على سقوط مدينة ”الحزم“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدفع بتعزيزات عسكرية من مأرب الى الجوف ومجاميع قبلية من أبناء المحافظة يتوافدون للقتال بجانب العكيمي الذي رفض الانسحاب خبر صادم : شاهد إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا ويغزو مواقع التواصل ونجله يكشف ما حدث الشرعية تتعرض لطعنة غادرة .. مصادر تروي التفاصيل الكاملة لسقوط الجوف بأيدي الحوثيين وتتحدث عن خيانة أتت من الحدود مصادر مقربة من اللواء العكيمي تكشف عن وصول الأخير إلى الرياض بطلب من الرئيس هادي (تفاصيل)

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجوف أمين العكيمي يفاجئ الجميع بموقف صارم من وسط الجوف .. وهذا أول تعليق له على سقوط مدينة ”الحزم“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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