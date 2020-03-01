شكرا لمتابعة خبر عن الدفع بتعزيزات عسكرية من مأرب الى الجوف ومجاميع قبلية من أبناء المحافظة يتوافدون للقتال بجانب العكيمي الذي رفض الانسحاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية، مساء الأحد 1 مارس/آذار، بأن ‏القوات الحكومية تدفع في الاثناء بتعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة مأرب (شرق البلاد) باتجاه محافظة الجوف، بعد ساعات من انسحاب الجيش من بعض الجبهات من بينها مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وسقوطها بيد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”‏‎مجاميع قبلية من ابناء الجوف تصل إلى خط المواجهة بجانب المحافظ أمين العكيمي“.

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وقبل قليل، قالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومعه عدد من القيادات العسكرية في الجوف ترفض الانسحاب من منطقة ”الجر“، مؤكدة ان معارك ضارية تدور الآن بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.

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وبحسب المصادر فإن اللواء أمين العكيمي صرخ في عدد من القيادات والجنود اللذين بجواره قائلا: ”والله ثم والله لو لم يتبقى لنا من اليمن كاملا غير مترين في مترين فقط لقاتلنا فيها مليشيات الحوثي حتى يكتب الله لنا إحدى الحسنيين إما النصر واما الشهادة، ولا عزاء للخونة والجبناء“.

وكانت مصادر عسكرية قد أعلنت، عصر الأحد، سيطرة مليشيا الحوثي، على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي البلاد المحاذية للسعودية.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين اقتحموا المدينة، وسيطروا عليها بعد معارك مع القوات الحكومية.

وأضافت أن المعارك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، دون التطرق إلى حصيلة محددة.

وفي أول تعليق حكومي، حمل السفير في اليونيسكو محمد جميح، سقوط المدينة نتيجة " بقاء القيادات العسكرية والسياسية خارج اليمن، والمعارك الجانبية والمكايدات بعيدا عن دحر الانقلاب".

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، اليوم، أن "أسباب سقوط المدينة وجود الآف الاسماء الوهمية في الجيش، والخذلان لأهالي المحافظة الذين قاتلوا بشجاعة".

وكانت مدينة الحزم واقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية في ديسمبر 2015 من السيطرة عليها.

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالسيطرة على معظم المحافظة ومديرياتها تصبح ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تسيطر عليها قوات الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة.