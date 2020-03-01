وردنا الآن : مقاتلات التحالف تستهدف منزل اللواء العكيمي في منطق الجر آل العكيمي بخمس غارات

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 11:10 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، مساء اليوم الأحد، إن طائرات التحالف العربي قصفت منزل محافظ الجوف أمين العكيمي.
وأكدت القناة، إن استهداف منزل العكيمي المتواجد في منطق الجر آل العكيمي في محافظة الجوف بخمس غارات تسبب باشتعال النيران في المنزل بكثافة.
وكانت مصادر عسكرية أكدت سيطرة الحوثيين على منزل ومزرعة اللواء العكيمي في منطقة الجر القريبة من الحزم عاصمة المحافظة.
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