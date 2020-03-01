شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ..المستجدات في الجوف ..وتفاصيل المشهد الحربي في منطقة "الجر" شرق مديرية الحزم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 11:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أفاد مصدر ميداني في محافظة الجوف، مساء الأحد، بأن معارك عنيفة تدور رحاها شرق مديرية الحزم بين قوات الجيش الوطني مسنودة بأبناء القبائل، ومليشيات الحوثي التي تسيطر على عاصمة المحافظة.

وقال المصدر، إن قوات عسكرية يقودها اللواء أمين العكيمي محافظ الجوف قائد المحور، وقيادات عسكرية وقبلية تتواجد في منطقة "الجر" شرق مديرية الحزم عاصمة المحافظة.

وتشن مليشيات الحوثي –وفقاً للمصدر- هجمات عنيفة على "الجر" منذ ساعات، في مسعى للسيطرة عليها بعد تمكنها خلال الساعات الماضية من إحكام سيطرتها الكاملة على عاصمة المحافظة بعد انسحاب قوات الجيش منها.

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وانسحبت قوات الجيش الوطني، منتصف ليل السبت، بشكل مفاجئ من المواقع الاستراتيجية في مديرية الحزم، وفق ما أورده سكان محليون، سبقه انسحاب مماثل نهاراً من مديرية الغيل، على إثر عمليات هجومية متواصلة للحوثيين في مختلف الجبهات، رافقتها موجة نزوح كبيرة للسكان صوب محافظة مأرب.

من جهة أخرى، كشف مصدر عسكري عن استشهاد وإصابة قيادات عسكرية بارزة في المنطقة العسكرية السادسة بهجوم صاروخي للمليشيات الحوثية استهدف اجتماعاً لهم قبل يومين بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وقال المصدر، إن مليشيات الحوثي أطلقت مساء الخميس صاروخاً بالستيياً استهدف اجتماعاً لقيادات المنطقة العسكرية السادسة في مبنى الأمن السياسي أدى إلى استشهاد كل من: العميد عبدالغني الدعوس ركن تسليح المنطقة، والعقيد غبير بشرية اللواء 149، وإصابة أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد مجاهد الغليسي بجروح خطيرة.

وأوضح أن التصريح المنسوب للغليسي الذي أورده الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية في وقت متأخر من مساء السبت كانت محاولة من التوجيه المعنوي للجيش الوطني لمنع انهيار الأنساق الدفاعية للجيش في مديرية الحزم، وهو ما حدث لاحقاً.

