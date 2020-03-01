شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني بارز يفجر خبر صادم سيجعل الشعب اليمني يبكي دما ويوجه ل بن زايد وبن سلمان اتهام خطير سيفجر ثورة شعبية عارمة ضد الحوثي وشرعية هادي معا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 10:55 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني، إن سيطرة جماعة الحوثي على الجوف، كانت بدعم السعودية والإمارات.

وأضاف "غبي من يعتقد ان السعودية والامارات جاءوا من أجل اليمن واليمنيين، فهما تريدان ملكية وإمامة في اليمن".

وتابع القيادي المؤتمر في منشورات رصدها " أحداث نت " قبل قليل على صفحته بموقع فيسبوك، مخاطباً اليمنيين، هل " فهمتم ولا عادكم.. خمسة اعوام ونحن نقول لكم السعودية والامارات جاءوا لدعم الحوثي في اليمن وليس كما يروجوا انهم جاءوا لأجل اليمن ".

وأكد اليماني ، أن كل ما يحصل اليوم هو بدعم سعودي وإماراتي، وليس بدعم إيراني.

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وأشار القيادي الموتمري، إلى أن الشرعية لا تستحق أن يضحي أحد من أجلها.

وأضاف "أكبر كذبة في التاريخ عشناها هي أن السعودية والإمارات أتوا ليدعموا اليمن".

ووصف اليماني الشرعية ، بشرعية الراقدين في الفنادق، مضيفاً إن هادي أسوأ رئيس في تاريخ اليمن، ولا يستحق أن يكون رئيس لمدة يوم واحد.

ودعا اليماني إلى خروج اليمنيين للبراءة من هادي. ‏